Dov'è stato girato Imma Tataranni le location della quinta stagione della serie in onda su Rai 1

Stasera, 8 marzo, torna su Rai 1 la quinta stagione di Imma Tataranni. Le riprese si sono svolte principalmente a Matera, Venosa e nei Laghi di Monticchio, tutti luoghi della Basilicata. Le location sono state scelte per rappresentare le ambientazioni della serie, che si sviluppa tra questi paesaggi suggestivi. La produzione ha coinvolto diverse aree della regione per le riprese.

Stasera, 8 marzo, torna su Rai 1 la quinta stagione di Imma Tataranni, girata tra Matera e altri suggestivi luoghi della Basilicata, tra cui Venosa e i Laghi di Monticchio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Dov’è stato girato Avatar: Fuoco e cenere, le location del terzo film della saga cult di James CameronStromboli e la Nuova Zelanda ispirano Avatar 3: Fuoco e Cenere, con paesaggi vulcanici e selvaggi che danno vita ai territori più estremi di Pandora.

Dove è stato girato Don Matteo 15, le location della serie Rai ambientata in UmbriaTorna su Rai 1 Don Matteo 15, la serie con Raoul Bova nei panni di Don Massimo girata tra Spoleto in Umbria e location uniche della Tuscia, Monterosi...

Contenuti utili per approfondire Imma Tataranni.

Temi più discussi: Imma Tataranni – Sostituto procuratore: dove è stata girata la serie Rai; Vanessa Scalera: Con Imma Tataranni sette anni d’amore, è tempo di lasciarla; Imma Tataranni 5 inizia così: sarà davvero l'ultima stagione? Ecco perché Vanessa Scalera ha detto stop; Imma Tataranni torna in tv con l'ultima stagione, Vanessa Scalera: Lascio con il cuore pieno.

Imma Tataranni 5 su Raiuno: trama, dov’è stata girata, cast, quante puntateVa in onda stasera, domenica 8 marzo, in prima serata su Raiuno, Imma Tataranni - Sostituto procuratore, quinta stagione della fortunata serie tv ambientata a Matera. Vediamo insieme trama, cast e att ... radiomusik.it

Dov’è stata girata la fiction Imma Tataranni? Vi porto alla scoperta di Matera e delle location mozzafiato della serie RaiHo visitato Matera seguendo le location di Imma Tataranni: dai Sassi al Palazzo dell’Annunziata, tra vicoli, chiese rupestri e scorci. greenme.it

Imma Tataranni 5 inizia stasera su Rai 1. La seguirete Vanessa Scalera torna protagonista con la quinta e ultima stagione che è composta da 4 puntate. Si chiuderà il ciclo del Sostituto Procuratore di Matera, uno dei personaggi più amati della fiction italia - facebook.com facebook

5^ SERIE FICTION “IMMA TATARANNI – SOSTITUTO PROCURATORE” DALL’8 MARZO SU RAI 1, NEL CAST LE NOVITÀ ROCCO PAPALEO, GIUSEPPE NINNO (MANDRAKE) E MARTA MANDUCA x.com