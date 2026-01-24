Nuova aggressione nel carcere minorile de L’Aquila | tre episodi dall’apertura I sindacati | Agenti e reclusi abbandonati

Nel carcere minorile de L’Aquila si sono verificati tre episodi di aggressione dall’apertura della struttura, la scorsa estate. Sindacati e rappresentanti evidenziano una situazione di abbandono sia degli agenti che dei reclusi, sollevando preoccupazioni sulla sicurezza e sulla gestione del centro. La ripetizione di questi episodi sottolinea l’urgenza di interventi mirati per garantire un ambiente più sicuro e controllato.

Una nuova lite dentro l’Istituto penale per minorenni dell’ Aquila. La terza da quando, la scorsa estate, è stata inaugurata la struttura. Due giovani detenuti si sono picchiati rendendo necessario l’intervento degli agenti penitenziari che hanno riportato la calma. I due – come riporta Il Centro – sono stati portati in ospedale per curare le ferite. L’episodio è stato segnalato alla procura competente, mentre l’amministrazione penitenziaria sta valutando eventuali provvedimenti. Dall’apertura dell’istituto si tratta del terzo episodio di tensione segnalato. Sindacati e rappresentanti istituzionali tornano a chiedere interventi urgenti sul piano degli organici e della sicurezza, esprimendo preoccupazione per le condizioni operative dell’Ipm aquilano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

