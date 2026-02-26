Milano ancora violenza al carcere minorile Beccaria | cinque agenti feriti tre gravi

Milano, 26 febbraio 2026 – Ennesimo episodio di violenza, nella serata di giovedì, all'Istituto Penale per i Minorenni Cesare Beccaria di Milano, dove un detenuto si è reso protagonista di una violenta aggressione ai danni del personale di Polizia Penitenziaria. Un altro episodio violento al carcere minorile in via Calchi Taeggi L’aggressione. Secondo le prime ricostruzioni, il detenuto - per motivi ritenuti futili - mentre rientrava dall'area ha improvvisamente assunto un comportamento aggressivo, scagliandosi contro gli agenti in servizio. Il bilancio è pesante: oltre cinque poliziotti risultano feriti, di cu i tre in condizioni gravi. Tra le lesioni riportate si segnalano un dito fratturato, un trauma al polso con prognosi ancora in fase di accertamento e ferite alle costole. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

