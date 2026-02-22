Mezzo secolo di ‘None’ La storica edicola che vende i giornali dalla fine dell’800

L’edicola “None” ha compiuto 50 anni di gestione da parte della stessa famiglia, dopo aver aperto le sue porte nel 1870. La presenza storica nel centro di Lucca si mantiene stabile, nonostante la crescente diffusione di supporti digitali. La famiglia ha mantenuto viva l’attività, adattandosi ai cambiamenti del mercato. La tradizione continua a rappresentare un punto di riferimento per i residenti e i visitatori della zona. Un’ulteriore tappa si avvicina per questa insegna centenaria.

Lucca, 22 febbraio 2026 – E’ una delle sei edicole rimaste in centro storico a a breve festeggerà 50 anni di conduzione da parte della solita famiglia, anche se, in realtà, l’avvio dell’attività risale addirittura al 1870. L’edicola di piazza dei Cocomeri, gestita dal 1977 direttamente da Alberto, per tutti «None», Gallacci è quasi una istituzione cittadina, considerando che la prima licenza risale al diciannovesimo secolo. Nel 1943, dopo alcuni passaggi di mano, è stata rilevata da Renato Baconcini, livornese arrivato in città dopo che la sua casa e il suo negozio erano stati distrutti da un bombardamento degli americani. 🔗 Leggi su Lanazione.it

