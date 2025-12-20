Donne imprenditrici in Italia il numero più elevato in Europa
Il numero di donne imprenditrici presenti in Italia è il più elevato dell’UE a 27. Nel 2024 la platea delle partite Iva in capo alle donne presenti nel nostro Paese ha toccato la soglia di 1.621.800 unità, pari al 16 per cento del totale donne occupate in Italia. Seguono la Francia con 1.531.700 (10,8 per cento donne occupate), la Germania con 1.222.300 (6,1 per cento) e la Spagna con 1.136.000 (11,3 per cento) (vedi Tab. 1). È un record molto importante che, comunque, non cancella il primato negativo riconducibile al nostro tasso di occupazione femminile che, sebbene negli ultimi anni sia tornato a crescere, rimane ancora il più basso in tutta l’UE. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
Leggi anche: Donne, imprese e territorio: le imprenditrici di Aidda insieme per una Sicilia più connessa e competitiva
Leggi anche: Effetto Meloni: le imprenditrici italiane sono diventate le più numerose d’Europa, oltre un milione e seicentomila
CGIA MESTRE: LE IMPRENDITRICI ITALIANE SONO LE PIU’ NUMEROSE IN UE; 24 libri per imprenditrici scritti da donne; Perché le aziende create dalle donne vengono finanziate meno; Cgia: Trentino Alto Adige indietro per imprese femminili.
Italia, paese di imprenditrici. Soprattutto al sud - Nel 2024 la platea delle partite Iva in capo alle donne presenti nel nostro Paese ha toccato la soglia di 1. msn.com
Donne imprenditrici, l'Umbria quarta a livello nazionale - Secondo la Cgia di Mestre solo Molise, Basilicata e Abruzzo fanno meglio per incidenza sul totale delle aziende attive ... rainews.it
CGIA DI MESTRE. QUANDO L’IMPRESA E’ DONNA VA MEGLIO ANCHE IN ABRUZZO. MA L’ACCESSO AL CREDITO PER LORO E’ PIU’ DIFFICOLTOSO - MA L'ACCESSO AL CREDITO PER LORO E' PIU' DIFFICOLTOSO ... reteabruzzo.com
Cgia di Mestre, in Italia il 16% delle donne occupate sono imprenditrici. Il numero più elevato dell'Ue. Seguono Francia, Germania e Spagna #ANSA x.com
Promosso dal Fondo per la Repubblica Digitale Impresa Sociale e sostenuto da Visa Foundation, il progetto mira a rafforzare l’imprenditorialità femminile nell’Area Metropolitana di Milano. L’iniziativa offre a 50 #donne #imprenditrici o aspiranti tali percorsi di - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.