Donne in divisa | il ruolo chiave delle militari a Taranto

Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Taranto ha consegnato un riconoscimento ufficiale alle donne in uniforme che lavorano nella provincia in occasione della Giornata Internazionale della Donna dell’8 marzo 2026. La cerimonia si è svolta in un evento pubblico, coinvolgendo rappresentanti delle forze dell’ordine e autorità locali. L'iniziativa ha celebrato il contributo delle militari nel territorio jonico.

Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Taranto ha dedicato un riconoscimento ufficiale alle donne in uniforme che operano nella provincia jonica, in occasione della Giornata Internazionale della Donna dell'8 marzo 2026. L'iniziativa sottolinea il ruolo fondamentale che le militari svolgono quotidianamente nelle attività di sicurezza, indagini e servizi alla comunità locale. Non si tratta di una semplice cerimonia formale, ma di un atto di valore umano che evidenzia come la presenza femminile sia diventata una componente stabile e qualificata all'interno dell'Arma. Le donne sono oggi presenti in ogni angolo del territorio tarantino, dalle stazioni di prossimità ai reparti investigativi collegati con le Procure della.