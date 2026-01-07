Addio monsignor Nogaro | Comunità perde una guida morale autorevole

La comunità religiosa e civile piange la perdita di monsignor Raffaele Nogaro, vescovo emerito di Caserta, scomparso all’età di 92 anni nel giorno dell’Epifania. Figura di riferimento e guida morale, il suo contributo ha lasciato un segno profondo nel territorio, suscitando sincero cordoglio tra quanti hanno avuto il privilegio di conoscerlo e collaborare con lui.

Continuano le testimonianze di cordoglio per la scomparsa di monsignor Raffaele Nogaro, vescovo emerito di Caserta morto a 92 anni nel giorno dell'Epifania.Figura di riferimento per il mondo dell'associazionismo, del lavoro e del volontariato, Nogaro è stato per decenni un punto di appoggio nelle. Il Friuli piange la scomparsa di monsignor Raffaele Nogaro, spirato nel pomeriggio di martedì 6 dicembre a 92 anni.

Addio a monsignor Nogaro, una vita spesa per gli ultimi - Nel giorno dell’Epifania ci lascia, a 92 anni, il vescovo emerito di Caserta. famigliacristiana.it

ADDIO A MONSIGNOR NOGARO - Venerdì l’ultimo saluto in Cattedrale TUTTI I MESSAGGI di cordoglio - 21:12:05 Si terranno venerdì alle 10 i funerali di monsignor Raffaele Nogaro. casertafocus.net

Caserta piange monsignor Raffaele Nogaro, addio al vescovo che ha sfidato la Camorra https://nap.li/DsoJ - facebook.com facebook

Caserta, addio a monsignor Raffaele Nogaro: il vescovo che scelse gli ultimi: Se n’è andato nel primo pomeriggio del giorno dell’Epifania, martedì 6 gennaio, all’età di 92… x.com

