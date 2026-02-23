Sì e No a confronto | dibattito sulla giustizia ad Asti

Un dibattito ad Asti si concentra sul referendum sulla giustizia, spinto dalla crescente richiesta di riforme. L’evento, previsto per sabato 28 febbraio, coinvolge cittadini e esperti che discutono gli effetti delle proposte di modifica. L’incontro mira a chiarire dubbi e confrontare le diverse opinioni, offrendo uno spazio di dialogo aperto. La discussione si focalizza sui possibili impatti delle modifiche legislative, coinvolgendo direttamente il pubblico presente.

Dibattito ad Asti sul referendum sulla giustizia: Sì e No a confronto Sabato 28 febbraio, ad Asti, si terrà un incontro pubblico sull’importante referendum sulla giustizia. L’evento, organizzato dall’UTEA (Università delle Tre Età), vedrà confrontarsi un avvocato a favore del Sì e un magistrato contrario al No. L’appuntamento è fissato per le ore 15:18 presso l’Astiss, piazzale De Andrè. L’incontro sarà moderato dall’avvocato Fabrizio Brignolo, docente del corso UTEA Diritto e Grandi processi. A discutere saranno l’avvocato Davide Gatti, presidente della Camera Penale, e il dottor Davide Greco, Sostituto Procuratore della Procura di Asti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Referendum giustizia, confronto pubblico a Cava: SÌ e NO a dibattitoA Cava si è svolto un confronto pubblico sul prossimo referendum sulla giustizia.

Dibattito acceso ad Atreju sulla giustizia, scintille sul caso Palamara con ParodiNel corso della manifestazione Atreju, si è acceso un vivace dibattito sulla giustizia, con discussioni intense e confronti serrati.

