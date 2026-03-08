Premio 8 Marzo e Donna in Rosso | a Palazzo San Giorgio due eventi per celebrare la Festa

Domenica 8 marzo, a Palazzo San Giorgio, si terranno due eventi per celebrare la Festa delle Donne. Alle 10, nel salone dei Lampadari, si svolgerà la cerimonia del “Premio 8 Marzo”, riconoscimento che premia figure che si sono distinte in vari settori. La giornata proseguirà con un'altra manifestazione dedicata alla Donna in Rosso, sempre nella stessa sede.

Un riconoscimento istituito dall'Amministrazione comunale di Reggio Calabria per onorare donne che si sono distinte nei loro ambiti di appartenenza per qualità umane, professionali e culturali. Saranno 16 le donne insignite del Premio. All'evento sarà presente il sindaco facente funzioni, Domenico Battaglia. Nel pomeriggio, sempre nella splendida cornice della sala lampadari Palazzo San Giorgio, si svolgerà alle ore 19 l'evento "Donna In Rosso". Porte aperte a tutte le donne a Palazzo San Giorgio per celebrare l'8 marzo.

