A Palazzo San Giorgio sfilano coraggio e resilienza contro ogni violenza

Organizzata dall’associazione Jasmin’s in occasione della Giornata internazionale dei diritti della donna, la sfilata celebra la libertà, la dignità e la resilienza di tutte le donne L’evento non era solo una celebrazione della moda, ma un vero e proprio manifesto di emancipazione e resilienza, un invito a ogni donna a rivendicare il diritto di essere se stessa, senza vincoli né violenze. La presidente della Jasmin’s, Silvia Nasuti, ha curato il défilé che ha visto sfilare partecipanti di ogni età: dalle bimbe più piccole fino alle “Lady over”, in un caleidoscopio di bellezza declinata in ogni forma. Essere donna al di fuori di ogni stereotipo, sfoggiando l’unico abito che nessuno potrà mai strappare o sporcare: la propria dignità. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

