Donazione organi a Pescara | due vite salvate da Casoli e Civitella

A Pescara, all’ospedale di Casoli e Civitella, sono stati eseguiti due prelievi di organi provenienti da persone decedute. Grazie a queste donazioni, due pazienti in lista d’attesa potranno ricevere un intervento di impianto. Le operazioni sono state concluse con successo e rappresentano un contributo importante per chi necessita di trapianti.

Due vite si sono spezzate improvvisamente, ma il dolore è stato trasformato in speranza per altri. All’ospedale di Pescara sono stati effettuati due prelievi multiorgano che permetteranno a pazienti in lista d’attesa di ricevere una nuova possibilità di cura. L’evento ha coinvolto donatori provenienti da Casoli e Civitella Casanova, le cui famiglie hanno scelto di autorizzare la donazione rispettando la volontà espressa in vita dai defunti. Gli organi prelevati sono stati distribuiti verso diverse regioni italiane, tra cui Lombardia, Veneto, Sicilia, Abruzzo e Lazio. Il primo caso: un gesto di generosità dal Pescarese. La prima storia riguarda un uomo di 59 anni residente a Civitella Casanova, nel territorio del Pescarese. 🔗 Leggi su Ameve.eu

