Due donazioni di organi all’ospedale di Pescara | c’è anche 42enne di Casoli tra i donatori

Due donazioni di organi sono state effettuate all’ospedale di Pescara, coinvolgendo anche un uomo di 42 anni di Casoli tra i donatori. Nei giorni scorsi, sono state completate due procedure di prelievo multiorgano che permetteranno a diversi pazienti in lista di attesa di ricevere un trapianto. Le operazioni hanno coinvolto persone che hanno dato il loro consenso in un momento di dolore improvviso.

La famiglia ha scelto di autorizzare la donazione degli organi trasformando una tragedia in una possibilità di vita per altre persone Due storie segnate da un dolore improvviso ma anche da un gesto di straordinaria generosità. Nei giorni scorsi all'ospedale di Pescara sono state portate a termine due procedure di prelievo multiorgano che consentiranno a diversi pazienti in lista d'attesa di ricevere un trapianto. Tra i donatori c'è anche un uomo di 42 anni di Casoli, la cui famiglia ha scelto di autorizzare la donazione degli organi trasformando una tragedia in una possibilità di vita per altre persone. Il primo caso riguarda un uomo di 59 anni di Civitella Casanova, nel Pescarese, deceduto a causa di un'improvvisa e irreversibile emorragia cerebrale.