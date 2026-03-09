Salvate diverse vite grazie alla donazione degli organi di due uomini deceduti

Due uomini deceduti nell’ospedale di Pescara hanno donato organi che hanno permesso di salvare più persone. Le donazioni sono state rese possibili grazie alle decisioni delle rispettive famiglie. Le procedure hanno coinvolto vari organi e hanno portato a interventi di trapianto. L’ospedale ha comunicato che grazie a queste donazioni sono state migliorate diverse condizioni di salute.

Grazie alla generosità delle famiglie che hanno dato il consenso all'espianto degli organi è stata salvata la vita a diverse persone Due donazioni di organi nell'ospedale di Pescara in seguito alle quali sono state salvate diverse vite grazie alla generosità delle famiglie.Due storie segnate da un grande dolore che consentono di ridare vita a chi aveva urgenza di un trapianto. Un gesto di straordinaria generosità che riporta al centro l'importanza della donazione degli organi. Nei giorni scorsi nell'ospedale "Santo Spirito" sono state portate a termine due procedure di prelievo multiorgano che permetteranno a diversi pazienti in lista d'attesa di ricevere un trapianto.