Milano don Burgio | Etichette di maranza e baby gang non aiutano la città

(LaPresse) “Ci sono tanti ragazzi che vivono nella violenza, perché non sanno leggere le proprie emozioni, la paura li porta a gesti sconsiderati e la nostra città ne è testimone. Quando li incontro nelle celle ritrovo quell’animo umano che ancora sa riconoscere i propri errori, che vuole cambiare e trovare soluzioni. Bisogna andare oltre le parole, “ maranza ”, “baby gang” tutte queste etichette che non aiutano a guardare avanti ”. Lo ha detto nel corso del suo intervento per la preghiera interreligiosa dei City Angels in Stazione Centrale a Milano, Don Claudio Burgio, cappellano dell’istituto minorile Cesare Beccaria. 🔗 Leggi su Lapresse.it

