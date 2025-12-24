Milano don Burgio | Pentiti i ragazzi che accoltellarono studente Bocconi

(LaPresse) “In questo periodo ho a che fare con i tre ragazzi che si sono resi protagonisti di quel fatto di cronaca con quello studente della Bocconi. Sono stupito perché sono ragazzi intelligenti, sensibili, pentiti di quello che hanno commesso. Hanno vissuto una vicenda più grande di loro, stanno decodificando i loro comportamenti. Li trovo sinceramente pentiti, si interrogano molto, si confrontano, sono ragazzi che dovranno affrontare quanto accaduto”. Così don Claudio Burgio, cappellano dell’istituto minorile Cesare Beccaria a margine della preghiera interreligiosa organizzata dai City Angels in Stazione Centrale a Milano. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Milano, don Burgio: "Pentiti i ragazzi che accoltellarono studente Bocconi" Leggi anche: Torture e pestaggi al Beccaria di Milano, indagati anche don Rigoldi e don Burgio Leggi anche: Milano, accoltellato studente Bocconi per 50 euro La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Milano, don Burgio: "Etichette di maranza e baby gang non aiutano la città" - (LaPresse) “Ci sono tanti ragazzi che vivono nella violenza, perché non sanno leggere le proprie emozioni, la paura li porta a gesti sconsiderati e la nostra ... lapresse.it

