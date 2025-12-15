Incidente stradale in via Manfredonia | coinvolto il pullman del Calcio Foggia

Lunedì 15 dicembre a Foggia si è verificato un incidente stradale in via Manfredonia, coinvolgendo un furgoncino di una ditta di noleggio e il pullman del Calcio Foggia 1920. L'incidente, avvenuto poco prima delle 12, è ancora oggetto di accertamenti per chiarire le cause.

© Foggiatoday.it - Incidente stradale in via Manfredonia: coinvolto il pullman del Calcio Foggia Sono ancora da accertare le cause dell'incidente stradale avvenuto poco prima delle 12 di lunedì 15 dicembre a Foggia, in via Manfredonia, tra un furgoncino di una ditta noleggi e il pullman Metauro Bus del Calcio Foggia 1920, all'altezza dell'ex macello. Sul posto - per i rilievi del sinistro e. Foggiatoday.it Foggia, gravissimo incidente stradale in via Manfredonia: le immagini INCIDENTE SS89 Incidente stradale sulla Manfredonia – Foggia, discesa Santa Lucia: feriti (foto) - Foggia, discesa Santa Lucia: feriti (foto) ... statoquotidiano.it

Tragico incidente stradale a Pozzuoli: morto un minorenne di Marano - facebook.com facebook

Una donna di 61 anni ha perso la vita in un grave #incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di oggi sull’ #autostrada #A4, al chilometro 2,81 in direzione ovest, nel territorio di #Verona. Lo scontro, avvenuto intorno alle 15.45, ha coinvolto tre autovetture. x.com