Domenica in Musica 2026 Davide Conte al pianoforte in Sala dei Giganti

Domenica 8 febbraio alle 11, alla Sala dei Giganti del Liviano, si terrà un concerto di Davide Conte, il pianista vincitore del Premio Casella. Gli Amici della Musica di Padova portano sul palco un artista già premiato al Teatro La Fenice, pronto a far ascoltare il suo talento al pubblico.

Il giovanissimo pianista Davide Conte, nato nel 2006, ha iniziato lo studio del pianoforte a 6 anni, e già a 12 ha debuttato nel suo primo recital solistico. Dopo aver conseguito la laurea di primo livello in pianoforte con Lode e menzione di merito, e dopo aver ultimato nel 2023 il biennio professionale, Conte frequenta ora il corso di perfezionamento di pianoforte presso la Scuola di Musica di Fiesole con il M° Andrea Lucchesini. In questi anni ha vinto il primo premio assoluto in numerosi concorsi, tra i quali il "J.S. Bach" di Sestri Levante, l'"Ars Nova" di Trieste e "Acerbi Competition" di Mantova.

Domenica in Musica 2026 torna alla Sala dei Giganti con l’ensemble madrigalistico Arco Amoroso, che eseguirà melodie vocali rinascimentali.

Domenica pomeriggio, la Sala dei Giganti di Palazzo Liviano si è trasformata in un accogliente salotto musicale.

