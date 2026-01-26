Domenica in Musica 2026 alla Sala dei Giganti con l' Arco Amoroso ensemble madrigalistico

Domenica in Musica 2026 torna alla Sala dei Giganti con l’ensemble madrigalistico Arco Amoroso, che eseguirà melodie vocali rinascimentali. L’appuntamento, in programma domenica 1 febbraio alle ore 11, rappresenta il secondo evento della rassegna degli Amici della Musica di Padova dedicata alla promozione dei giovani talenti musicali. Un’occasione per ascoltare musica di epoca rinascimentale in un contesto storico e culturale di rilievo.

L’ensemble, formato da Valentina Fin (soprano), Marta Fraccaroli (mezzosoprano), Luigi Tinto e Marco Baratto (tenori) e Luca Pasqualetto (baritono) è risultato vincitore nello scorso giugno del 2025 Monteverdi Academy, nel contesto di Monteverdi Festival Cremona. I membri dell’Arco Amoroso provengono da approfonditi percorsi di studio dedicati al canto rinascimentale e barocco, maturati in vari conservatori italiani, e sono ora dediti alla diffusione di questo repertorio. Il programma del concerto, dal titolo Il madrigale alle soglie del Seicento, esplora l’intenso mondo del madrigale italiano proprio in un momento di transizione artistica in cui poesia espressiva e innovazione musicale si incontrano per dare voce alle emozioni umane più profonde.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Il 7 marzo alla Sala dei Giganti si terrà il concerto “I Capolavori del Cinema Italiano”.

