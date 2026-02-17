Domenica 22 febbraio al Teatro del Lido va in scena La grande menzogna di Claudio Fava

Domenica 22 febbraio, al Teatro del Lido, si svolge lo spettacolo “La grande menzogna” di Claudio Fava, che denuncia il silenzio sulle circostanze della morte di Paolo Borsellino. La compagnia Nutrimenti terrestri porta in scena questa piece, scritta e diretta dallo stesso Fava, con l’attore David Coco. Lo spettacolo rivela come alcune verità siano state nascoste o distorte nel tentativo di coprire responsabilità ufficiali. Il pubblico potrà assistere a una rappresentazione che mette in discussione versioni ufficiali e fa luce su dettagli poco noti.

Nutrimenti terrestri presenta LA GRANDE MENZOGNA testo e regia Claudio Fava con David Coco Una potente invettiva firmata da Claudio Fava che smaschera il furto di verità sulla morte di Paolo Borsellino Domenica 22 febbraio ore 17.30 @Teatro del Lido Domenica 22 febbraio alle 17.30 al Teatro del Lido va in scena La grande menzogna dello scrittore, giornalista, ex politico Claudio Fava, con David Coco, una potente invettiva che smaschera il furto di verità sulla morte di Paolo Borsellino, tra menzogne, testimoni fasulli e processi viziati. La "grande menzogna" è il furto di verità che l'Italia ha subito sulla morte di Paolo Borsellino, ridotta ormai a un garbuglio di menzogne, finti testimoni, amnesie, sorrisi furbi, processi viziati, infiniti silenzi e sfacciate, sfacciatissime menzogne.