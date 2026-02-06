I piccoli monzesi che oggi sono andati a scuola coi calzini spaiati | una lezione di vita dai bambini di 6 anni

Questa mattina, a Monza, alcuni bambini sono andati a scuola con i calzini spaiati. È stato un gesto semplice ma molto significativo, che ha mostrato come i più piccoli possano insegnare l’importanza dell’inclusione senza parole. I bambini di 6 anni hanno dimostrato che le barriere si superano con naturalezza, imparando già dai primi giorni di scuola a essere più aperti e tolleranti.

L'inclusione si impara dai banchi di scuola. Per i più piccoli quelle barriere appaiono invisibili e anche stamattina lo hanno dimostrato, nella loro semplicità e sincerità. Perché nella mattinata di venerdì 6 febbraio (la Giornata dei calzini spaiati) gli alunni delle classi prime (A,B e C) del.

