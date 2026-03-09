Documenti digitali su smartphone | cosa puoi già scaricare e cosa arriverà entro febbraio 2027

Sul fronte dei documenti digitali, sono già disponibili alcune tipologie da scaricare sullo smartphone, mentre altre arriveranno entro febbraio 2027. Tra le novità ci sono certificati e attestati che sostituiranno i tradizionali supporti cartacei. Nei prossimi anni, il portafoglio di pelle potrebbe essere sostituito completamente da soluzioni digitali, segnando un cambiamento chiaro nel modo di gestire i documenti personali.

Il portafoglio di pelle potrebbe presto diventare un ricordo nostalgico, uno di quegli oggetti che racconteremo ai nipoti con un misto di tenerezza e incredulità. Entro febbraio 2027, l’Italia completerà la transizione verso il portafoglio digitale: patente, tessera sanitaria, certificati, titoli di studio e perfino la tessera elettorale saranno disponibili in formato virtuale, direttamente nello smartphone. Non è fantascienza, ma il risultato di un decreto firmato lo scorso 18 febbraio che obbliga le pubbliche amministrazioni ad adeguarsi entro un anno. Il progetto si chiama IT Wallet ed è il cuore pulsante della strategia di trasformazione digitale del governo italiano. 🔗 Leggi su Screenworld.it

