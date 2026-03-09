Documenti digitali su smartphone | cosa puoi già scaricare e cosa arriverà entro febbraio 2027

Sul fronte dei documenti digitali, sono già disponibili alcune tipologie da scaricare sullo smartphone, mentre altre arriveranno entro febbraio 2027. Tra le novità ci sono certificati e attestati che sostituiranno i tradizionali supporti cartacei. Nei prossimi anni, il portafoglio di pelle potrebbe essere sostituito completamente da soluzioni digitali, segnando un cambiamento chiaro nel modo di gestire i documenti personali.

Il portafoglio di pelle potrebbe presto diventare un ricordo nostalgico, uno di quegli oggetti che racconteremo ai nipoti con un misto di tenerezza e incredulità. Entro febbraio 2027, l’Italia completerà la transizione verso il portafoglio digitale: patente, tessera sanitaria, certificati, titoli di studio e perfino la tessera elettorale saranno disponibili in formato virtuale, direttamente nello smartphone. Non è fantascienza, ma il risultato di un decreto firmato lo scorso 18 febbraio che obbliga le pubbliche amministrazioni ad adeguarsi entro un anno. Il progetto si chiama IT Wallet ed è il cuore pulsante della strategia di trasformazione digitale del governo italiano. 🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - Documenti digitali su smartphone: cosa puoi già scaricare e cosa arriverà entro febbraio 2027 Articoli correlati It Wallet, tutti i documenti digitali entro febbraio 2027: deleghe incluseIl dipartimento sull’innovazione digitale della presidenza del Consiglio insieme ai ministeri dell’Economia e della Pubblica amministrazione, ha... Leggi anche: Sandokan 2 è ufficiale: la seconda stagione arriverà nel 2027. Ecco cosa sappiamo Contenuti e approfondimenti su Documenti digitali Temi più discussi: IT Wallet: tutti i tuoi documenti saranno digitali entro il 2027; It-Wallet: tutti i documenti sullo smartphone dal 2027, anche le deleghe digitali. Cosa sappiamo; Pa, non solo patenti e tessere sanitarie: entro un anno tutti i documenti nell’It-wallet; Come rendere il portafoglio digitale europeo strumento di inclusione - In Terris. It-Wallet: tutti i documenti sullo smartphone dal 2027, anche le deleghe digitali. Cosa sappiamoEntro un anno gli uffici della Pubblica amministrazione dovranno rendere tutti i documenti disponibili in formato digitale: l’It-Wallet sarà completo entro febbraio 2027, permettendo ai cittadini di g ... msn.com IT Wallet: tutti i tuoi documenti saranno digitali entro il 2027Scopri IT Wallet, il progetto del governo per i documenti digitali: carta d’identità, patente, tessera sanitaria e altro disponibili sullo smartphone. libero.it Il Governo sta accelerando sulla digitalizzazione dei documenti all'interno di It Wallet, con l'obiettivo di smaterializzarli tutti entro un anno, incluse le deleghe - facebook.com facebook It-Wallet: tutti i documenti sullo smartphone dal 2027, anche le deleghe digitali. Cosa sappiamo x.com