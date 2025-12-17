Sandokan 2 è ufficiale | la seconda stagione arriverà nel 2027 Ecco cosa sappiamo

Sandokan 2 è ufficiale: la seconda stagione arriverà nel 2027. Dopo il successo della prima, la serie targata Rai e Lux Vide si prepara a tornare sullo schermo, confermando il suo grande seguito. Ecco le ultime novità e le informazioni disponibili sul ritorno dell'amatissimo personaggio.

Il ritorno di Sandokan è ormai una certezza. Forte di ascolti straordinari, la serie evento targata Rai e Lux Vide avrà una seconda stagione che andrà in onda nel 2027. Un successo che ha superato ogni aspettativa e che ha convinto subito l’azienda a puntare ancora sull’epopea del pirata nato dalla penna di Emilio Salgari, reinterpretato in chiave moderna con il volto e il carisma di Can Yaman. Riprese al via nel 2026. A confermare i nuovi sviluppi è Elena Bucaccio a Fanpage, produttrice creativa della serie, che ha anticipato tempi, trama e curiosità legate al futuro di Sandokan. Le riprese, salvo cambiamenti, dovrebbero iniziare a maggio 2026, un lavoro lungo e complesso, che richiederà ancora tempo tra scrittura e realizzazione, ma che promette di alzare ulteriormente l’ asticella narrativa. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

