Ruolo da GPS 2026 partecipano anche specializzati Indire Primo ciclo sì secondo ciclo percorso ancora iniziato

8 mar 2026

Il 4 marzo su OrizzonteScuola TV, Andrea Carlino ha condotto un question time con Chiara Cozzetto della presidenza nazionale Anief, durante il quale si è parlato del ruolo da GPS 2026 e della partecipazione di esperti dell’Indire. È stato evidenziato che nel primo ciclo il percorso si è concluso, mentre nel secondo ciclo è ancora in corso.

Specializzazione sostegno, secondo ciclo Indire sì e terzo ciclo no? Cosa sappiamoSpecializzazione sostegno, il percorso Indire /Università previsto dal DL 71/2024 e prorogato con DL 127/2025 è in dirittura di arrivo.

