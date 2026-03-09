Dobbiamo chiudere scusate L’annuncio in diretta ferma il programma e saluta così

Durante la trasmissione mattutina di Rai Uno, un componente dello staff ha comunicato in diretta che il programma doveva chiudere, scusandosi e salutando gli spettatori. La decisione ha causato l’interruzione immediata della scaletta prevista, coinvolgendo uno dei programmi più seguiti della mattina. La variazione si è verificata senza preavviso, interrompendo il normale svolgimento dell’appuntamento quotidiano.

Cambio di programma nel daytime mattutino di Rai Uno, dove la normale scaletta della mattina ha subito una variazione improvvisa che ha coinvolto uno dei programmi più seguiti della fascia. A farne le spese è stata la trasmissione condotta da Eleonora Daniele, che oggi ha salutato il pubblico con largo anticipo rispetto al consueto orario di chiusura. La puntata di Storie Italiane si è infatti conclusa circa un’ora prima del previsto, sorprendendo i telespettatori che seguono quotidianamente il programma. Durante la diretta, la conduttrice ha interrotto la consueta programmazione per annunciare la chiusura anticipata della trasmissione e spiegare cosa sarebbe accaduto subito dopo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

