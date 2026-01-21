Scusate non sto bene Poi la tragedia | dramma nella musica italiana il terribile annuncio

Il mondo della musica italiana è in lutto per la perdita di Filippo Santori, noto speaker radiofonico e dj di 42 anni, originario di Pesaro. Durante una vacanza a Bali, Santori è improvvisamente deceduto, lasciando un vuoto nel panorama musicale. La notizia ha suscitato grande cordoglio tra colleghi e fans, che ricordano la sua professionalità e il suo contributo nel settore.

Filippo Santori, 42 anni, originario di Pesaro, speaker radiofonico e dj, è morto ieri mentre si trovava in vacanza a Bali. La notizia ha sconvolto amici e colleghi, che da giorni non avevano più sue notizie. Tecnico del suono molto conosciuto nell’ambiente musicale, Santori era partito lo scorso novembre per un lungo soggiorno sull’isola indonesiana, dove stava trascorrendo un periodo di pausa e lavoro lontano dall’Italia. Durante le prime settimane di permanenza, Filippo aveva continuato a tenersi in contatto con gli amici attraverso i social, condividendo aggiornamenti e immagini del viaggio. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

