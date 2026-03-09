Alexandra Eala stupisce tutti col suo discorso sulle donne a Indian Wells | Ho molte cose da dire

La tennista filippina Alexandra Eala, 20 anni, si è qualificata per gli ottavi del torneo di Indian Wells grazie al ritiro di Coco Gauff. Dopo aver raggiunto questa fase, ha pronunciato un discorso in occasione della festa della donna, parlando delle sue esperienze e delle sfide nel mondo dello sport. La sua partecipazione ha attirato l’attenzione per le sue parole rivolte alle donne e al suo percorso professionale.

