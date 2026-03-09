Djed Spence chi è l’ex Genoa che Ottolini vuole portare alla Juventus

Djed Spence, ex giocatore del Genoa, è attualmente nell’organico del Tottenham. La Juventus sta considerando di portarlo in rosa, secondo quanto riferito da Ottolini. Spence ha già esperienza nel campionato italiano, avendo giocato con il Genoa in passato. La trattativa tra i club si sta sviluppando in queste ore, con l’obiettivo di definire i dettagli del trasferimento.

. L'esterno del Tottenham conosce già il nostro campionato. La Juventus progetta il futuro delle corsie laterali e mette nel mirino un profilo di respiro internazionale che conosce già bene le dinamiche della Serie A. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il nome caldo per l'estate bianconera è quello di Djed Spence, l'esterno inglese classe 2000 attualmente in forza al Tottenham. Il profilo: chi è Djed Spence. Nato il 9 agosto 2000, Spence è un prodotto del settore giovanile del Fulham, esploso poi tra Middlesbrough e Nottingham Forest. Acquistato dagli Spurs nel 2022 per 12,5 milioni di sterline, il calciatore ha vissuto diverse esperienze in prestito tra Rennes e Leeds, prima di approdare in Italia nel gennaio 2024.