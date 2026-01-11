Formazione territorio e scienza | una giornata di alta divulgazione per gli operatori del servizio civile del Parco delle Madonie

Ieri a Palermo si è svolta una giornata formativa rivolta agli operatori del Servizio Civile del Parco delle Madonie e di Petralia Sottana. L’evento, inserito in un percorso di valorizzazione del patrimonio naturale, archeologico e culturale della Sicilia, ha approfondito temi di formazione, territorio e scienza, promuovendo la conoscenza e la tutela del patrimonio locale attraverso un approccio divulgativo e professionale.

Si è svolta ieri, a Palermo, una giornata didattica e formativa dedicata agli operatori del Servizio Civile di Petralia Sottana e dell'Ente Parco delle Madonie Geopark Unesco, inserita in un più ampio percorso di valorizzazione del patrimonio geologico, archeologico e culturale della Sicilia.

