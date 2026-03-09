Diventare troppo magri troppo in fretta non va bene si crea un’anoressia chimica | gli scienziati lanciano l’allarme sul nuovo farmaco dimagrante a base di retatrutide

Gli scienziati hanno segnalato un rischio legato all’uso di un nuovo farmaco dimagrante a base di retatrutide, che promette di combattere l’obesità. Secondo gli studi, perdere peso troppo rapidamente può portare a problemi di salute, tra cui una condizione chiamata “anoressia chimica”. La preoccupazione riguarda soprattutto chi utilizza il farmaco senza controlli medici adeguati. La questione è al centro dell’attenzione nel settore sanitario.

La corsa al farmaco dimagrante più efficace per contrastare l’obesità ha appena urtato contro un muro inaspettato: l’eccessiva perdita di peso. Il timore è che i pazienti perdano peso così velocemente da mettere a rischio la propria salute, smettendo quasi del tutto di mangiare. I riflettori sono puntati sul retatrutide, l’ultima scommessa di Eli Lilly. I dati dello studio clinico sono insieme trionfali e inquietanti: chi lo assume perde in media il 28,7% del peso corporeo contro circa il 20% dei farmaci attualmente disponibili, come Ozempic e Wegovy. Ma dietro il successo si nasconde un’anomalia: un numero altissimo di partecipanti (fino al 18%) ha abbandonato la sperimentazione a causa degli effetti collaterali, una percentuale più alta rispetto a quella tipica degli studi sui farmaci dimagranti esistenti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

