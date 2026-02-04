Meningite troppo poche le vaccinazioni in Campania | i pediatri lanciano l' allarme

In Campania, poche persone si sono fatte vaccinare contro la meningite. I pediatri sono preoccupati e chiedono di aumentare le vaccinazioni. La copertura contro questa malattia rimane troppo bassa e il rischio di focolai cresce.

La copertura vaccinale contro la meningite in Campania resta troppo bassa e i pediatri lanciano l'allarme. Secondo la Fimp, la Federazione italiana medici pediatri, oggi si attesta intorno al 50% per il meningococco B - il ceppo più diffuso - e al 60% per i ceppi ACWY coperti dal vaccino. L'Azienda ospedaliera dei Colli, che include l'ospedale Cotugno di Napoli, ha confermato che non ci sono focolai di meningite in città.

