Ditonellapiaga | Non ero mai abbastanza per il mondo esterno Il mio fidanzato è un tesoro inestimabile Stiamo insieme da quasi cinque anni

La cantante romana, recentemente ospite di Verissimo e reduce dall’esperienza a Sanremo, ha parlato della sua vita privata. Ha raccontato di sentirsi spesso inadeguata rispetto alle aspettative del mondo esterno e ha descritto il suo fidanzato come un tesoro inestimabile, con cui sta insieme da quasi cinque anni. Il partner non ha legami con il mondo della musica.

Ospite del programma pomeridiano condotto da Silvia Toffanin, Ditonellapiaga ha confessato che farsi conoscere nel mondo della musica non è stato affatto facile per lei. «Il mio nome d'arte è stato un tema perché indicava molto la mia carriera e perché se non rispetti certi canoni devi lottare per emergere». Facendo la classica gavetta, Ditonellapiaga ha vissuto dei momenti di dubbi e smarrimento. «Durante la mia carriera c'è stato un periodo in cui non avevo molto le idee chiare e non sapevo se piacevo agli altri, sono andata un poì in crisi perché sentivo che per il mondo esterno non ero mai abbastanza. La verità è che, secondo me, non riesco a corrispondere a un canone preciso, faccio un tipo di musica molto contaminata». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

