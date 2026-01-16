Jennifer Lawrence e il rimpianto Tarantino | Scelsero Margot Robbie al posto mio perché non ero abbastanza bella

Jennifer Lawrence ha recentemente condiviso un ricordo riguardante la sua esperienza nel cinema. L’attrice premio Oscar ha rivelato di essere stata considerata per il ruolo in “C’era una volta a… Hollywood” di Quentin Tarantino, ma di non aver mai partecipato al progetto, sostituita da Margot Robbie. Questa dichiarazione apre un nuovo spunto di riflessione sulle scelte e le opportunità nella carriera degli attori.

Jennifer Lawrence è tornata a parlare di uno dei “what if” più discussi della sua carriera. L’attrice premio Oscar ha rivelato di essere stata presa in considerazione per C’era una volta a. Hollywood di Quentin Tarantino, ma di non aver mai partecipato al film. Secondo il suo racconto, a pesare sarebbe stato anche il clima creato online attorno alla possibile scelta del cast. Commenti e giudizi sull’aspetto fisico avrebbero contribuito a escluderla dal ruolo di Sharon Tate, poi affidato a Margot Robbie. Il tema è emerso durante l’episodio del 12 gennaio del podcast Happy Sad Confused, quando il conduttore Josh Horowitz ha ricordato come Quentin Tarantino avesse più volte espresso il desiderio di lavorare con Jennifer Lawrence. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

