Per la prima volta, due figure fondamentali della musica italiana, Lucio Dalla e Lucio Battisti, sono state unite in un unico vinile. L’uscita rappresenta un evento raro, e i fan devono agire in fretta perché il prodotto sarà disponibile solo per poche ore. La speciale produzione musicale mette insieme brani dei due artisti in un'edizione limitata, creando un collegamento tra le loro carriere.

Per la prima volta nella storia, le carriere di due pilastri della canzone d’autore, Lucio Dalla e Lucio Battisti, si intrecciano fisicamente all’interno dello stesso vinile. L’occasione è dettata da una straordinaria coincidenza anagrafica: i due artisti nacquero a poche ore di distanza, rispettivamente il 4 e il 5 marzo del 1943. E nasce così, anche, “L’alba di Lucio”. L’iniziativa, curata da Sony Music, si distingue per una modalità di distribuzione estremamente selettiva. Non si tratta di un’uscita commerciale tradizionale: il vinile è stato reso disponibile per l’acquisto esclusivamente attraverso il canale ufficiale Sony Music Store e per un arco temporale strettamente limitato a 48 ore, ovvero le giornate del 4 e del 5 marzo. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Battisti-Dalla, ecco un vinile speciale da avere a tutti i costi (avete poche ore di tempo)

