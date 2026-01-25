Manutenzione e scorte di cibo per i castelli al tempo dei Visconti a spese dei piacentini

Durante il periodo dei Visconti a Piacenza, la manutenzione dei castelli e la gestione delle scorte di cibo erano elementi fondamentali per la difesa e la stabilità della regione. Analizzando i documenti storici, si evidenziano le modalità di approvvigionamento e le spese sostenute dai cittadini piacentini per garantire la sicurezza e la funzionalità delle strutture militari. Questi aspetti offrono uno sguardo approfondito sulla vita e l’amministrazione dell’epoca.

Entriamo in alcuni dettagli storici dell’epoca del dominio milanese dei Visconti su Piacenza, guardando ai lavori di manutenzione dei castelli e altri aspetti importanti. Una buona fonte sono i Registri Ducali relativi ai primi decenni del Quattrocento, dai quali si traggono documenti.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Castelli e castellani piacentini nei domini dei Visconti del primo QuattrocentoL'area piacentina, già fortificata dall'Alto Medioevo, testimonia un ricco patrimonio di castelli e castellani. Leggi anche: Spese di manutenzione dei beni strumentali, come funziona la detrazione Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: SESTU: ACQUEDOTTO CAMPIDANO, MANUTENZIONE DELLA CONDOTTA FORANEA; Munizioni, fabbriche e rotaie Le tre cose che l’Europa deve sistemare subito per difendersi senza (e da) Trump; FUJIFILM Europe GmbH espande il portafoglio Apeos per ufficio con le nuove stampanti A4 monofunzione; Perché il de-icing ha tenuto a terra migliaia di voli quest'inverno. Nuoro a secco per la rottura della condotta di Janna ’e Ferru: acqua garantita fino esaurimento scorteDoveva essere un intervento programmato di manutenzione e riqualificazione. Invece, si è trasformato in un nuovo incubo per Nuoro: la condotta di Janna ’e Ferru, già oggetto delle manovre di ... unionesarda.it Manutenzione ordinaria e straordinaria in condominio: come distinguerle?La Cassazione ha dato ragione al ricorrente. I giudici supremi hanno precisato che la sentenza contestata non ha applicato il principio secondo cui negli edifici condominiali gli atti di ordinaria ... diritto.it Dal primato mondiale di JD.com (500.000 m², 10.000 robot, 5 milioni di pacchi/giorno) ai progetti italiani su sorting e manutenzione predittiva. Dai costi in aumento che spingono a ripensare rete e scorte, fino alla logistica del freddo a -25°C e ai modelli di s - facebook.com facebook #SESTU: ACQUEDOTTO CAMPIDANO, MANUTENZIONE DELLA CONDOTTA FORANEA Intervento previsto mercoledì 21 gennaio dalle 8 alle 16 Interessati anche #Assemini, #Capoterra, #Decimomannu, #Decimoputzu, #Uta e #Villaspeciosa Erogazione g x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.