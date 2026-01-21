Campania presentata in consiglio regionale la nuova giunta di Fico | Leale collaborazione con assemblea

Durante la seduta del Consiglio regionale della Campania, il presidente Roberto Fico ha presentato ufficialmente la nuova giunta regionale. In questa occasione, sono state illustrate le linee guida e i principi di una collaborazione basata su trasparenza e lealtà con l’assemblea. La nomina mira a rafforzare l’azione amministrativa e a garantire un rapporto di fiducia tra le istituzioni, nel rispetto delle competenze e delle responsabilità di ciascuna parte.

La nuova giunta regionale della Campania è stata illustrata ufficialmente durante la seduta del Consiglio regionale dal presidente Roberto Fico. “Sono convinto che i colleghi sapranno sostenermi al meglio in questo percorso”, ha dichiarato Fico, sottolineando che “il nostro compito è portare dentro le istituzioni la voce dei cittadini”. Il neo-governatore della Campania ha inoltre ribadito che il progetto politico alla base della squadra di governo è stato condiviso pienamente dalla coalizione. “Nei prossimi giorni convocherò la giunta per la prima riunione”, ha aggiunto, spiegando che tra i primi provvedimenti da affrontare ci sarà l’approvazione del bilancio. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Campania, presentata in consiglio regionale la nuova giunta di Fico: “Leale collaborazione con assemblea” Esordio in Consiglio regionale della Campania per la nuova Giunta nominata da Roberto FicoQuesta mattina, il Consiglio regionale della Campania si è riunito per la seconda seduta della legislatura, segnando l'esordio ufficiale della nuova Giunta nominata da Roberto Fico. Campania, nominata la nuova Giunta regionale da Roberto FicoIl presidente della Regione Campania, Roberto Fico, ha ufficialmente annunciato la composizione della nuova Giunta regionale, costituita da dieci assessori. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Argomenti discussi: Noi di Centro: Sì al tavolo del campo largo proposto dai 5Stelle, disponibilità e nessun veto in Campania; Gaiola, Marevivo e Greenpeace ricorrono al Consiglio di Stato; Selezione pubblica ARPA Campania: incarichi di lavoro per esperti laureati (anche laurea triennale); Concorso Scuola PNRR3 Docenti 2025 da 58.135 posti: prove scritte concluse, si passa alla prova orale. Fico presenta in aula la giunta, 'porteremo la voce della gente nelle Istituzioni''Con il Consiglio ci sarà un rapporto giusto ed equilibrato, non faremo propaganda politica permanente' (ANSA) ... ansa.it Campania, Fico presenta la Giunta. L'opposizione attacca: Troppi ritardi, rischio immobilismoIl presidente della Regione Campania, Roberto Fico, ha presentato la Giunta nel corso del Consiglio Regionale che si è svolto questa mattina presso il palazzo ... msn.com La giunta regionale della Campania è stata presentata ufficialmente nel corso della seduta del Consiglio regionale dal presidente Roberto Fico. #ANSA - facebook.com facebook

