Gruppo Scotti diventa concessionario Hyundai e inaugura lo showroom di Livorno

Il Gruppo Scotti ha aperto un nuovo capitolo: ha ottenuto la concessione ufficiale di Hyundai e ha aperto uno showroom a Livorno. La decisione nasce dalla volontà di ampliare l’offerta e di rispondere meglio alle richieste di chi cerca auto moderne e affidabili. Lo spazio, situato nel cuore della città, presenta un’ampia gamma di modelli Hyundai pronti per essere provati. Con questa mossa, il Gruppo Scotti mira a rafforzare la propria presenza locale e a consolidare il rapporto con i clienti della zona.

Gruppo Scotti diventa ufficialmente concessionario Hyundai e inaugura a Livorno il suo primo showroom, un traguardo importante che rafforza la presenza delle due realtà sul territorio che puntano ad offrire ai clienti prodotti e servizi moderni e adatti alle differenti esigenze di mobilità. Il nuovo hub si propone come punto di riferimento per appassionati, clienti e potenziali acquirenti, offrendo un'esperienza coinvolgente e completa grazie alla presenza di un ampio spazio espositivo dove poter conoscere dal vivo la gamma Hyundai con la consulenza di un gruppo di professionisti pronti a supportare i clienti nella scelta della migliore soluzione per la propria mobilità.