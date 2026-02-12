Gerardo Sacco rinnova la propria missione si inaugura il nuovo showroom sul corso Garibaldi

Gerardo Sacco riapre le porte del suo nuovo showroom a Reggio Calabria. La maison ha deciso di festeggiare questa tappa importante con un taglio del nastro sul corso Giuseppe Garibaldi, 291. L’apertura segna il rilancio del brand e l’inizio di una nuova fase, più moderna e vicina ai clienti. La cerimonia ha attirato molte persone del settore e appassionati, pronti a scoprire le novità e i prodotti aggiornati.

"A New Brilliance Begins" sarà un appuntamento esclusivo e vedrà la presenza del maestro e dell'amministratore unico Viviana Sacco La Gerardo Sacco celebra una nuova fase della propria storia con l'inaugurazione del rinnovato flagship store di Reggio Calabria, sul corso Giuseppe Garibaldi, 291. L'evento di venerdì 13 febbraio, ore 18.30, intitolato "A New Brilliance Begins", rappresenta un momento simbolico e significativo, che segue il recente restyling dello showroom. Durante l'evento saranno esposti pezzi unici di straordinario valore artistico e simbolico, tra cui: Le Protome Leonine, La Fontana di Palazzo Travoa, I Candelieri, ispirati ai lampioni di Reggio Calabria Con "A New Brilliance Begins", Gerardo Sacco rinnova la propria missione: custodire la tradizione, innovare il linguaggio del gioiello e continuare a raccontare storie di bellezza, cultura e identità.

