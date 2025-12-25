Cade e rimane schiacciata dal cavallo imbizzarrito | Jessica Caratti muore dopo 2 giorni di ricovero
Jessica Caratti è morta la mattina di Natale, 25 dicembre 2025, all'ospedale Civile di Brescia. Due giorni fa era rimasta gravemente ferita dopo essere rimasta schiacciata dal peso del suo cavallo, imbizzarrito durante un'escursione. 🔗 Leggi su Fanpage.it
