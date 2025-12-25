Schiacciata dal cavallo imbizzarrito | Jessica Caratti muore a Natale dopo due giorni di agonia

Jessica Caratti, 45 anni, non ce l?ha fatta. È morta nelle prime ore di Natale dopo l?incidente a cavallo avvenuto nei giorni scorsi lungo un sentiero in provincia di Brescia.. 🔗 Leggi su Leggo.it

schiacciata cavallo imbizzarrito jessicaSchiacciata dal cavallo imbizzarrito: Jessica Caratti muore a Natale dopo due giorni di agonia - È morta nelle prime ore di Natale dopo l’incidente a cavallo avvenuto nei giorni scorsi lungo un sentiero in provincia di Brescia. leggo.it

Schicciata dal cavallo imbizzarrito: è morta Jessica Caratti - Dolore e sgomento a Salò per la morte di Jessica Caratti, quarantacinque anni, deceduta nella mattinata di Natale dopo giorni di lotta tra la vita e la morte in seguito a un grave incidente equestre. giornaledibrescia.it

schiacciata cavallo imbizzarrito jessicaCade dal cavallo nel Bresciano, morta dopo due giorni di agonia - È morta nella mattinata di Natale Jessica Caratti, 45 anni, rimasta gravemente ferita martedì scorso in un incidente equestre in provincia di Brescia. ansa.it

