Schiacciata dal cavallo imbizzarrito | Jessica Caratti muore a Natale dopo due giorni di agonia

Schicciata dal cavallo imbizzarrito: è morta Jessica Caratti - Dolore e sgomento a Salò per la morte di Jessica Caratti, quarantacinque anni, deceduta nella mattinata di Natale dopo giorni di lotta tra la vita e la morte in seguito a un grave incidente equestre. giornaledibrescia.it

Cade dal cavallo nel Bresciano, morta dopo due giorni di agonia - È morta nella mattinata di Natale Jessica Caratti, 45 anni, rimasta gravemente ferita martedì scorso in un incidente equestre in provincia di Brescia. ansa.it

Il cavallo si imbizzarisce e la schiaccia: la donna in pericolo di vita x.com

