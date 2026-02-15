Diretta gol Serie A LIVE | la sblocca Solet 1-0 Udinese Sassuolo
L’Udinese apre le marcature contro il Sassuolo grazie a un colpo di testa di Solet al 15°, portando i friulani avanti nel match della 25ª giornata di Serie A. La rete nasce da un calcio d’angolo battuto da Walace, che ha messo in movimento la difesa emiliana. La partita si gioca con ritmo intenso e occasioni da entrambe le parti, mentre i tifosi sugli spalti applaudono il primo gol dei padroni di casa.
Diretta gol Serie A LIVE: Solet risponde a Gandelman, 1-1 tra Lecce e Udinese
La partita tra Lecce e Udinese si chiude con un pareggio di 1-1.
Diretta Gol Serie A LIVE: Udinese Genoa 0-1: la sblocca Malinovskyi
Segui in tempo reale la diretta gol della Serie A con Udinese-Genoa, dove Malinovskyi ha aperto le marcature.
Apre un rigore di Ederson verso la fine del primo tempo, nella ripresa chiude i conti ZalewskiL’Atalanta batte 2-0 in trasferta la Lazio grazie ai gol di Ederson su rigore e di Zalewski. Un successo che consente alla Dea di sorpassare momentaneamente il Como al sesto posto con la zona Champion ... gazzetta.it
SERIE A | In campo alle 12,30 Udinese-Sassuolo DIRETTA #ANSA facebook
#Udinese- #Sassuolo, le formazioni ufficiali x.com