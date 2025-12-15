Con Lucarelli nell’Africa di Simenon | Lungo viaggio al centro dell’anima

Nel suo recente viaggio in Africa, Carlo Lucarelli si confronta con le radici di un passato coloniale spesso ignorato. Tra atmosfere simenoniane e gialli storici, l’autore riflette sul mal d’Africa, un sentimento che si rivela come un ponte tra memorie sepolte e interrogativi sull’identità collettiva. Un percorso tra letteratura, storia e introspezione.

Bologna, 15 dicembre 2025 –?Esiste il mal d’Africa? Secondo Carlo Lucarelli, che in quella terra ha ambientato alcuni gialli storici per interrogare un passato coloniale rimosso troppo in fretta, la risposta è sì. “Ho una moglie eritrea – dice – e per quel Paese ho provato subito una forte fascinazione. Ero un italiano pieno di cliché che piano piano ha acquisito nuove visioni e che ancora adesso riesce a scoprire qualcosa di nuovo”. Toccherà a lui e all’editor Ena Marchi presentare, nell’ambito della mostra che la Cineteca dedica fino all’8 febbraio all’universo Simenon, il libro dell’autore belga L’Africa che dicono misteriosa edito da Adelphi: l’appuntamento è al cinema Modernissimo di Bologna oggi alle 18. Quotidiano.net

