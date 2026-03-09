Dimarco sul derby Milan-Inter | Oggi sono stati più bravi di noi Sul mani di Ricci …

Federico Dimarco, difensore dell'Inter, ha commentato il risultato del derby contro il Milan, affermando che i rossoneri sono stati più bravi di loro in campo. Ha menzionato anche l’episodio del mancato rigore per un fallo di Ricci, senza ulteriori commenti. Le sue parole sono state rilasciate a 'Sky Sport' subito dopo la partita.

Federico Dimarco, difensore nerazzurro, ha parlato a 'Sky Sport' al termine del derby Milan-Inter, partita della 28^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni. Sulla partita: "Nel primo tempo l'avevamo preparata di stare in un blocco medio, sapevamo che il Milan poteva farci male in ripartenza. Abbiamo creato troppo poco per quello che abbiamo dimostrato fino adesso in campionato: poca lucidità. In quelle occasioni mia e di Mhkitaryan dovevamo fare meglio". Sul perché l'Inter non ha giocato al top: "Non lo so. So solo che questa su squadra da inizio campionato c'era tanta gente che parlava e diceva che non era da prime quattro: siamo all'8 di marzo e siamo a +7. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

