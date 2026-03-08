Viviamo in case diverse avere i nostri spazi ci fortifica | Diletta Leotta e il ‘segreto’ del matrimonio con Loris Karius

Diletta Leotta ha parlato della sua vita privata e delle sfide affrontate, raccontando di vivere in case diverse con il marito Loris Karius e di come avere i propri spazi la aiuti a sentirsi più forte. Ha anche condiviso l’esperienza di quando il suo telefono è stato hackerato, un episodio che ha vissuto come molto difficile, soprattutto considerando la sua giovane età all’epoca.

"Quando hanno hackerato il mio telefono è stato un momento terribile. Ero una ragazzina di 23 anni, non ero così strutturata a gestire situazioni del genere. L'hacker non l'hanno mai trovato, ero da sola, è come se mi fosse mancato il respiro". A dirlo è Diletta Leotta che si è raccontata senza filtri in una lunga intervista a "Poteva andare peggio", il podcast condotto da Paola Perego. Durante la puntata, disponibile sulle diverse piattaforme digitali, la conduttrice sportiva ha passato al setaccio la sua vita personale e professionale, scavando anche nei momenti intimi del suo passato, come il primo incontro con suo marito, il portiere...

