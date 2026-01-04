Roma gialli pesanti per Mancini ed Hermoso | emergenza difesa a Lecce

Roma si prepara ad affrontare una sfida importante a Lecce, con Mancini e Hermoso alle prese con problemi fisici che compromettono la linea difensiva. L’emergenza in difesa potrebbe influire sulla strategia della squadra in un match cruciale, considerando la posizione in classifica e la necessità di punti. La compattezza del reparto difensivo sarà determinante per il risultato finale di questa partita.

Ancora un ko in quello che si a tutti gli effetti si poteva considerare uno scontro diretto nonostante l’Atalanta sia, al momento, più indietro in classifica. Alla New Balance Arena la Roma è stata sconfitta per 1-0, disputando una prestazione molto sottotono nel primo tempo, provando a reagire, quantomeno caratterialmente, nella ripresa, senza però trovare lo spunto per il pareggio. Giallorossi che dovranno riordinare in fretta le idee e rialzare la testa già nella gara di martedì con il Lecce. Quali soluzioni in difesa?. Proprio in vista della sfida del Via del Mare, Gasperini dovrà fronteggiare un’ emergenza nel reparto difensivo, dovuta a due gialli pesanti rimediati contro l’Atalanta. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma, gialli pesanti per Mancini ed Hermoso: emergenza difesa a Lecce Leggi anche: Roma, rientri pesanti verso il Napoli: Dybala, Bailey e Hermoso ci sono Leggi anche: Giudice Sportivo, seconda sanzione per Hermoso e Mancini: per la Roma ammenda di 5000 euro Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. BREAKING – Roma, due gialli pesanti: sarà doppia squalifica con il Lecce! Atalanta, si ferma Kolasinac; Atalanta-Roma, due gialli pesanti: Mancini ed Hermoso non ci saranno a Lecce; Gasperini, ritorno amaro a Bergamo: l’Atalanta manda ko la Roma. Atalanta-Roma, due gialli pesanti: Mancini ed Hermoso non ci saranno a Lecce - I due difensori giallorossi erano diffidati e non potranno essere a disposizione di Gasperini, già privato di Ndicka, martedì al Via del Mare ... ilromanista.eu

Roma, doppio giallo pesante: Mancini e Hermoso saranno squalificati (con due settimane di ritardo). Saltano la trasferta di Lecce - Mario Hermoso e Gianluca Mancini sono finiti sul taccuino dell’arbitro nel corso della gara, un’ammonizione che ... tuttojuve.com

Roma, giallo pesante per Mancini ed Hermoso: squalificati per il Lecce - Il difensore toscano paga a caro prezzo un fallo sull'ex giallorosso Zalewski: doppia tegola per Gasperini in vista del match con i salentini ... msn.com

BREAKING – #Roma, due gialli pesanti: sarà doppia squalifica con il Lecce! #Atalanta, si ferma #Kolasinac x.com

BREAKING - Roma, due gialli pesanti: sarà doppia squalifica con il Lecce! Atalanta, si ferma Kolasinac shorturl.at/eHNLD Tre notizie importanti verso l'infrasettimanale - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.