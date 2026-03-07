Guerra in Iran Crosetto convoca riunione d’emergenza con vertici Difesa

Il Ministro della Difesa ha convocato una riunione d’emergenza con i vertici militari e i rappresentanti dell’industria della sicurezza, in risposta alla situazione in Iran. La riunione si è tenuta per discutere le misure da adottare e coinvolgere le principali figure del settore. La decisione è stata presa per coordinare le prossime azioni operative e strategiche.

Il Ministro della Difesa Guido Crosetto ha impresso una svolta comunicativa e operativa di notevole rilevanza convocando una riunione d’emergenza che ha coinvolto i massimi vertici militari e l’intera filiera produttiva del comparto sicurezza. L’incontro si è svolto in videoconferenza e ha visto la partecipazione di circa centotrenta rappresentanti dell’industria bellica nazionale, a testimonianza della gravità del momento storico che stiamo attraversando. Accanto al Ministro sedevano figure chiave come il Capo di Stato Maggiore della Difesa, il generale Luciano Portolano, e il direttore nazionale degli Armamenti, l’Ammiraglio di Squadra Giacinto Ottaviani. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

"Le forze di Usa e Israele negli ultimi giorni hanno affondato 42 navi da guerra iraniane e distrutto buona parte dell'aviazione e del sistema di comunicazioni della Repubblica Islamica", ha detto Trump oggi. Il presidente americano ha poi ribadito che l'operazi - facebook.com facebook

Sono stati bombardati 13 ospedali. La guerra sporca di #Trump e #Netanyahu. A #Gaza si erano consumate le prove generali. In #Libano intanto anche l'Unifil è un obiettivo per Israele. x.com