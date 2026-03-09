Diego Tortelli a Bitonto in ' Bodies on Glass'

A Bitonto, l’artista Diego Tortelli presenta “Bodies on Glass”, uno spettacolo che unisce movimento e musica minimalista. In scena, i danzatori Cristian Cucco e Thomas Van de Ven interpretano le coreografie ispirate alle composizioni di Philip Glass. La produzione coinvolge la Triennale Milano, Volvo Studio Milano e il Teatro Grande di Brescia. Lo spettacolo si concentra sulla trasposizione visiva delle sonorità di Glass.

Tra movimento e suono minimalista, Bodies on Glass di Diego Tortelli, in collaborazione con i danzatori Cristian Cucco e Thomas Van de Ven (coproduzione Triennale Milano Volvo Studio Milano Teatro Grande di Brescia), trasforma la musica di Philip Glass in visioni coreografiche sospese. Tra partiture fragili e improvvisazione, la danza svela strutture ritmiche effimere che affiorano e scompaiono, lasciando nello spettatore un'impressione delicata e cangiante. Lo spettacolo è in scena domenica 15 marzo alle 19.00 al Teatro Traetta di Bitonto, per la rassegna L'Arte dello Spettatore 202526.

