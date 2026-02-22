Francesca lancia i tortelli sul palco della canzone

Francesca Bartoli ha deciso di lanciare i tortelli sul palco di Sanremo, un gesto che ha sorpreso il pubblico. La causa è la sua passione per la cucina tradizionale italiana, che ha deciso di esprimere in modo originale durante l’evento. Quest’anno, per il quarto anno, partecipa come chef di Casa Sanremo con la Federazione Italiana Cuochi. La sua presenza si distingue per l’energia e la creatività che porta in questa manifestazione.

© Lanazione.it - Francesca lancia i tortelli sul palco della canzone

Per il quarto anno consecutivo Francesca Bartoli sarà a Sanremo come chef di Casa Sanremo con la Federazione Italiana Cuochi. Un traguardo tutt’altro che scontato, che per la cuoca di Talla rappresenta insieme un riconoscimento professionale e una responsabilità importante: portare il Casentino nel cuore del Festival più mediatico d’Italia. "Essere scelta per il quarto anno – racconta Bartoli – è sicuramente un privilegio rispetto a tante persone che fanno il mio lavoro e magari non raggiungono mai questo obiettivo. È una grande soddisfazione, te lo dico sinceramente, anche se dietro c’è tanta fatica". 🔗 Leggi su Lanazione.it Con un viaggio tra melodie folk e canzone d'autore torna sul palco L'Essenziale TrioDomenica 14 dicembre, il Forlimpopoli Folk Club ospiterà L'Essenziale Trio, un progetto musicale che unisce folk e canzone d'autore. Sanremo, Ermal Meta porta sul palco la canzone su una bambina palestineseQuest'anno, il Festival di Sanremo si svolgerà a fine febbraio, spostandosi per lasciare spazio alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina. Francesca canta 1 Momento #perte #shorts Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Francesca lancia i tortelli sul palco della canzone. Francesca Testoni, direttrice dell’Ageop di Bologna, lancia l’allarme nella Giornata mondiale contro il cancro infantile. “Gli standard offerti sono molto diversi a seconda dei territori. E mancano investimenti per la ricerca” - facebook.com facebook