Diego Tortelli, coreografo bresciano, è stato scelto per firmare la coreografia di chiusura delle Olimpiadi Milano Cortina 2026. L’evento rappresenta un momento di unione tra sport e danza, creando un rito collettivo che segnerà uno dei passaggi più significativi di questa manifestazione internazionale. La sua opera riflette la capacità di integrare due mondi apparentemente distanti, offrendo un momento di grande impatto simbolico e culturale.

Brescia – Due mondi solo in apparenza lontani quello degli sport invernali e quello della danza, uniti in quello che sarà un rito collettivo, ma anche uno dei momenti più iconici di Milano Cortina 2026. Questo il compito a cui è stato chiamato il coreografo bresciano Diego Tortelli, nominato Head of Choreography per la Cerimonia di Chiusura dei Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026 del 22 febbraio, ideata e prodotta da Filmaster, all’Arena di Verona. Franz Kimmel Quali esperienze della sua formazione peseranno nell’approcciarsi a questo lavoro? “Non penso esista una vera ‘preparazione’ a un evento di tale portata; quello che ho cercato di coltivare nel tempo è piuttosto un’attitudine: apertura, ascolto, disponibilità totale e il desiderio autentico di dare sempre il massimo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Chi è Diego Tortelli, il bresciano che firma la coreografia di chiusura delle Olimpiadi: “All’Arena un rito collettivo”

