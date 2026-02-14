Mi vuoi sposare? proposta di matrimonio a L’eredità

Federica si trova nel vivo di una puntata di L’Eredità quando il suo compagno le chiede: “Mi vuoi sposare?”. La domanda sorprende tutti i presenti in studio, mentre i telespettatori seguono emozionati il momento.

(Adnkronos) – "Federica, mi vuoi sposare?". A L'Eredità, il programma condotto da Marco Liorni su Raiuno, arriva la proposta di matrimonio. Uno dei concorrenti, Stefano, sfrutta l'occasione per compiere il grande passo. "Federica, sei la cosa più bella che sia mai successa nella vita. Sei il traguardo di ogni mio viaggio e la destinazione di . Potrebbe interessarti:. Chiara Ferragni, dal fazzoletto agli errori grammaticali: “strategia vincente” da Fazio.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Durante una conferenza stampa di Vladimir Putin, un momento inaspettato cattura l’attenzione: una proposta di matrimonio emerge tra le parole del presidente.

Durante una serata che sembrava normale, un momento di grande emozione si è trasformato in tensione.

