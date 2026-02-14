Mi vuoi sposare? proposta di matrimonio a L’eredità
Federica si trova nel vivo di una puntata di L’Eredità quando il suo compagno le chiede: “Mi vuoi sposare?”. La domanda sorprende tutti i presenti in studio, mentre i telespettatori seguono emozionati il momento.
(Adnkronos) – "Federica, mi vuoi sposare?". A L'Eredità, il programma condotto da Marco Liorni su Raiuno, arriva la proposta di matrimonio. Uno dei concorrenti, Stefano, sfrutta l'occasione per compiere il grande passo. "Federica, sei la cosa più bella che sia mai successa nella vita. Sei il traguardo di ogni mio viaggio e la destinazione di
“Mi vuoi sposare?”, proposta di matrimonio nella conferenza di Putin
Durante una conferenza stampa di Vladimir Putin, un momento inaspettato cattura l’attenzione: una proposta di matrimonio emerge tra le parole del presidente.
“Mi vuoi sposare?”, ma arriva il “No.”: attimi di panico durante la proposta di matrimonio vip
Durante una serata che sembrava normale, un momento di grande emozione si è trasformato in tensione.
Tortolì, il suo amato l’aspetta all’atterraggio: «Mi vuoi sposare?»«Mi vuoi sposare?». La proposta di matrimonio è arrivata sulla pista dell’aeroporto di Tortolì, dopo un volo ad alta quota sulla costa orientale. Appena scesa dall’ultraleggero, con cui era andata a ... unionesarda.it
Muore in un incidente, il compagno distrutto davanti alla bara: Mi vuoi sposare?Una scena straziante è stata quella alla quale hanno assistito i familiari e gli amici di Veronica Orlando, una giovane mamma di Ugento, in provincia di Lecce, che ha perso la vita in un incidente ... 105.net
Prosegue la stagione “DeclinAzioni”, con cui il Teatro dell’Ortica celebra i suoi primi trent’anni di attività. **Sabato 14 febbraio** alle ore 18:30 il palco di via Salvatore Allende 48 ospiterà “Mi vuoi sposare”, una produzione firmata Radio Play Live dove la comi facebook