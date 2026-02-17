Spalletti provvedimenti nei suoi confronti dal Giudice Sportivo? Cosa è stato deciso dopo Inter e Juve il motivo di questa scelta

Luciano Spalletti e i provvedimenti nei suoi confronti da parte del Giudice Sportivo. Ecco cosa è stato deciso dopo Inter Juve. La Juventus esce dalla infuocata sfida contro l’Inter con un bollettino disciplinare decisamente pesante, che conta ben tre provvedimenti ufficiali emanati dal Giudice Sportivo. Oltre a Pierre Kalulu, squalificato per una giornata dopo il rosso ingiusto, la mano del giudice si è abbattuta sui vertici societari: Damien Comolli e Giorgio Chiellini hanno ricevuto inibizioni significative, rispettivamente fino al 31 marzo e al 27 febbraio. Tuttavia, in questo scenario di forti tensioni, spicca un dato fondamentale: nessuna sanzione per Luciano Spalletti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Giudice Sportivo Serie A: pugno durissimo nei confronti di Conte dopo Inter Napoli. La decisioneIl Giudice Sportivo della Serie A ha adottato una severa sanzione nei confronti di Antonio Conte, espulso durante la partita tra Inter e Napoli.

Petardo Audero: la decisione ufficiale del Giudice Sportivo nei confronti dell’Inter! Ecco quale provvedimento è stato adottatoIl Giudice Sportivo ha deciso di sanzionare l’Inter dopo il petardo lanciato da Audero nel match contro la Cremonese.

Spalletti, tra alti e bassi nei subentri: la Juve scommette sulla sua esperienzaLuciano Spalletti torna nel ruolo che più di una volta ha segnato la sua carriera: quello del tecnico chiamato a rimettere insieme i pezzi. La Juventus, dopo l’esonero di Igor Tudor all'ottava ... it.blastingnews.com

Dalla faccettina di c... di David e Openda a Yildiz che deve dare di più: Juve, Spalletti ne ha per tuttiNei suoi primi 40 giorni sulla panchina della Juve, Luciano Spalletti ha provato a lavorare molto sulla psicologia della squadra, ma in certi frangenti non ha risparmiato critiche. Sia generali, ... gazzetta.it

Arrivata la sentenza del Giudice Sportivo dopo gli accaduti in Inter-Juventus Inibizione fino a fine marzo per Damien Comolli e 15 mila euro di multa. Inibizione fino a fine febbraio per Giorgio Chiellini. facebook

Calcio, Giudice sportivo Inter-Juve, una giornata a Kalulu x.com